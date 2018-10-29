الألمانية: ميركل مستعدة للتخلي عن رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي

برلين (د ب أ)

ذكرت دوائر من الحزب المسيحي الديمقراطي الذي ترأسه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين أن ميركل أعلنت استعدادها التخلي عن رئاسة الحزب بعد الخسائر الكبيرة لحزبها في الانتخابات المحلية بولاية هيسن غربي البلاد.

وأوضحت الدوائر لـ (د.ب.أ) أن ميركل أعلنت ذلك اليوم خلال اجتماع مجلس رئاسة الحزب.

ومن الممكن تنظيم مسألة اختيار خليفة ميركل في منصب رئاسية الحزب خلال المؤتمر الحزب المنتظر في مدينة هامبورج شمالي ألمانيا مطلع شهر كانون أول/ديسمبر القادم.

يشار إلى أن ميركل تشغل منصب رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي منذ 18 عاما.

كانت ميركل قد أكدت سابقا أن رئاسة الحزب ومنصب المستشارية يرتبطان ببعضهما البعض.