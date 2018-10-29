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هاري وزوجته ميجان يناقشان قضية الصحة العقلية أثناء تواجدهما في نيوزيلندا

10:56 ص الإثنين 29 أكتوبر 2018
هاري وزوجته ميجان يناقشان قضية الصحة العقلية أثناء تواجدهما في نيوزيلندا

الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل

ولينجتون - (د ب أ):

أمضى الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل يومهما الثاني في زيارتهما لنيوزيلندا في الحديث حول الصحة العقلية والتحديات البيئية.

وبدأ الزوجان الملكيان اليوم بتناول الإفطار مع عدد من الشباب المشاركين في عدة مشاريع تتعلق بالصحة العقلية، وذلك في مقهى شهير لراكبي الأمواج في عاصمة نيوزيلندا.

وبعد ذلك، توجه دوق ودوقة ساسكس إلى مضيق كوك لزيارة منتزه ابيل تاسمان على الجزء الشمالي من جزيرة ساوث إيلاند. ويشتهر أصغر منتزه في نيوزيلندا بشواطئه الذهبية والغابات، ولكن الأمطار اضطرت هاري وميجان للتجول في المنتزه لفترة قصيرة وهما يحملان مظلة.

وقدم هاري الشكر للسكان الماروين المحليين بعد مراسم الاستقبال التقليدية، وقال " توقعات الأرصاد كانت أسوأ من الوضع الحالي، ونحن سعداء بتواجدنا هنا".

وقال أنه هو وزوجته وطفلهما المستقبلي يشعرون بالسعادة لتواجدهم هنا، مضيفا" نحن ننقل تحيات جدتي ".

وعقب عودتهما لولينجتون، زار ميجان وهاري منشآه "كورتيناري كريتف" للتدريب على الصناعات الإبداعية.

والتقى الزوجان الملكيان بعدد من الفنانين الشباب الذين كانوا يرتدون أزياء كائنات خرافية وقرود، وذلك لإظهار مهارتهم في وضع المكياج وتصميم الملابس.

ويتواجد هاري وميجان في نيوزيلندا في آخر محطة جولتهما الدولية التي شملت استراليا وفيجي وتونجا.

الأمير هاري ميجان ماركل نيوزيلندا الصحة العقلية

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