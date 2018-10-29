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    قائد الطائرة الإندونيسية المنكوبة طلب العودة إلى المطار بسبب خلل فني

    09:42 ص الإثنين 29 أكتوبر 2018
    قائد الطائرة الإندونيسية المنكوبة طلب العودة إلى المطار بسبب خلل فني

    ارشيفية

    جاكرتا - (د ب أ):

    قال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية، التي تحطمت طائرة ركاب تابعة لها، في إندونيسيا، صباح اليوم الاثنين، بعد 13 دقيقة من إقلاعها، إن الطيار طلب العودة إلى مطار جاكرتا الدولي بسبب خلل فني مجهول.

    وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة "ليون آير" إدوارد سيريت: "لقد تصرف طيارنا وفقًا للإجراء المتبع، وعندما لاحظ مشكلة طلب العودة إلى المطار، ولكن لا نعلم كيف انتهى الأمر".

    وأضاف سيريت أن الطائرة، وهى من طراز "بوينج 737" (ماكس 8)، خضعت لإصلاح خلل فني قبل انطلاقها في الرحلة اليوم الاثنين.

    تحطمت، صباح الاثنين، طائرة ركاب تابعة لشركة "ليون أير" الإندونيسية في البحر أثناء رحلة من العاصمة جاكرتا إلى مدينة بانكال بينانج في جزيرة سومطرة، وفقًا لما أعلنت وكالة البحث والإنقاذ في إندونيسيا.

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