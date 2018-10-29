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    مسؤول إندونيسي: الطائرة المنكوبة بدأ تشغيلها قبل شهرين فقط

    09:17 ص الإثنين 29 أكتوبر 2018
    مسؤول إندونيسي: الطائرة المنكوبة بدأ تشغيلها قبل شهرين فقط

    ارشيفية

    جاكرتا - (د ب أ):

    قال أحد مسؤولي سلامة الطيران في إندونيسيا، اليوم الاثنين، إن طائرة الركاب التي تحطمت في البحر صباح اليوم بعد دقائق من إقلاعها من مطار جاكرتا الدولي، بدأت عملها منذ شهرين فقط.

    وقال سويرجانتو تياهجونو، رئيس اللجنة الوطنية لسلامة الطيران، إن الطائرة التابعة لشركة "ليون آير" من طراز (بوينج 737 ماكس 8) لم تسجل سوى 800 ساعة طيران فقط.

    وأضاف في تصريحاته لتليفزيون "كومباس": "لقد كانت طائرة جديدة".​

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