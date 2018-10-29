  • عاجل:تحطم طائرة إندونيسية تقل 188 راكبا بعد دقائق من إقلاعها (اضغط هنا)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    منتدى إعلام مصر الطقس أسعار البطاطس جمال خاشقجي مشروع جنة تركي آل الشيخ محمد صلاح أسعار الذهب

    جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

    09:11 ص الإثنين 29 أكتوبر 2018
    جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

    ارشيفية

    رام الله - (د ب أ):

    أفاد تقرير إخباري بأن الجيش الإسرائيلي، شن فجر اليوم الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات طالت 26 فلسطينيًا في الضفة الغربية والقدس.

    وذكرت وكالة "معا" الفلسطينية أن جنودًا إسرائيليين داهموا كلا من رام الله ونابلس والقدس وبيت لحم والخليل، وشرعوا في عمليات تفتيش ودهم لمنازل المواطنين.

    ولم تشر الوكالة إلى ما إذا كان لأي من المعتقلين انتماءات تنظيمية.

    وتعتقل إسرائيل بصورة شبه يومية فلسطينيين تصفهم بأنهم "مطلوبون لأجهزة الأمن، للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب، والإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب".​

    الاحتلال الإسرائيلي حملات اعتقال القدس المحتلة الإرهاب فلسطين الضفة الغربية

    الخبر التالى:

    مسؤول إندونيسي: الطائرة المنكوبة بدأ تشغيلها قبل شهرين فقط
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان