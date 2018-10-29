جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

رام الله - (د ب أ):

أفاد تقرير إخباري بأن الجيش الإسرائيلي، شن فجر اليوم الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات طالت 26 فلسطينيًا في الضفة الغربية والقدس.

وذكرت وكالة "معا" الفلسطينية أن جنودًا إسرائيليين داهموا كلا من رام الله ونابلس والقدس وبيت لحم والخليل، وشرعوا في عمليات تفتيش ودهم لمنازل المواطنين.

ولم تشر الوكالة إلى ما إذا كان لأي من المعتقلين انتماءات تنظيمية.

وتعتقل إسرائيل بصورة شبه يومية فلسطينيين تصفهم بأنهم "مطلوبون لأجهزة الأمن، للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب، والإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب".​