مقتل شرطي أفغاني في تفجير انتحاري بكابول

كابول - (أ ش أ):

أعلنت الشرطة الأفغانية، اليوم الاثنين، مقتل أحد عناصرها وإصابة 4 آخرين، في تفجير انتحاري قرب مكتب اللجنة الانتخابية في العاصمة كابول.

وقالت الشرطة - حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية - إن انتحاريًا فجر ما بحيازته من متفجرات وعبوات ناسفة الساعة الثامنة والربع صباحًا بالتوقيت المحلي لكابول قرب مدخل مكتب اللجنة الانتخابية.

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن التفجير الانتحاري حتى الآن، إلا أن حركة "طالبان" هددت هي وتنظيم "داعش" في وقت سابق بعرقلة الانتخابات البرلمانية التي أجريت في معظم الأقاليم الأفغانية يوم 20 أكتوبر الجاري وفي إقليم "قندهار" الجنوبي يوم "السبت" الماضي.​