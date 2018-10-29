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    العثور على مقبرة جماعية تضم رفات لعناصر من "داعش" في الموصل

    08:46 ص الإثنين 29 أكتوبر 2018
    العثور على مقبرة جماعية تضم رفات لعناصر من "داعش" في الموصل

    ارشيفية

    بغداد - (أ ش أ):

    عثرت القوات الامنية العراقية، اليوم الاثنين، على مقبرة جماعية ضمت رفات أعضاء في تنظيم "داعش" الإرهابي غرب الموصل.

    وقالت مصادر أمنية - حسبما أفادت قناة (الإخبارية) العراقية - إن قوة عسكرية عثرت على 34 جثة من رفات عناصر "داعش" داخل مقبرة جماعية في ناحية العياضية غرب الموصل.

    وأضاف المصادر أن الجثث كانت لمقاتلين إرهابيين في تنظيم داعش أعدموا من قبل قياداتهم بسبب هروبهم أمام القوات العراقية المحررة خلال اقتحامها قضاء تلعفر.

    وأعلن مصدر أمني بمحافظة نينوى العراقية، منتصف الشهر الجاري العثور على مقبرة جماعية تضم جثث 53 عنصرًا من داعش، أغلبهم أجانب جنوبي الموصل.​

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    القوات العراقية مقبرة جماعية داعش الموصل الإرهاب

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