بحضور "البشير" و"تميم".. تدشين المطار الجديد في إسطنبول التركية

إسطنبول - (د ب أ):

تدشن تركيا اليوم الاثنين مطارًا جديدًا في مدينة إسطنبول، عقب شهر واحد من إضراب عمالي بسبب ضعف عوامل الأمان والسلامة في موقع بناء المطار.

ويتزامن افتتاح المطار الذي لم يتم اختيار اسم له حتى الآن، مع احتفالات تركيا بـ"يوم الجمهورية"، حيث يعتبر المشروع وفقًا للإعلانات التلفزيونية وإعلانات الطرق "انتصارًا للجمهورية".

وذكرت وسائل الإعلام التركية أن أكثر من 10 زعماء دول سيشاركون في حفل الافتتاح بينهم رئيس السودان عمر البشير وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد أل ثاني.

يضم المطار الجديد 3 ممرات مبدئيًا ويستوعب حوالي 90 مليون راكب سنويًا، بحسب شركة "آي.جي.أيه" المسؤولة عن بناء وتشغيل المطار.

تصل تكلفة المطار إلى 10.25 مليار يورو، ومن المتوقع أن يعمل بكامل طاقته في 2028 حيث سيضم 6 ممرات ويخدم حوالي 200 مليون راكب سنويًا.

وبحسب صحيفة "حرييت" التركية فإن المطار الرئيسي الحالي في إسطنبول والمسمى مطار مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس تركيا الحديثة، سيظل يعمل حتى نهاية العام الحالي.

واستخدمت قوات الأمن التركية، قنابل الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق المظاهرات العمالية احتجاجًا على سوء ظروف العمل في المطار الجديد الشهر الماضي. وبحسب صحيفة "جمهورييت" التركية فإن 27 عاملًا ونقابيًا مازالوا رهن الاحتجاز بسبب مشاركتهم في المظاهرات.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أول راكب يستخدم المطار الجديد عندما وصله في يونيو الماضي في احتفال كبير، وفي الشهر الماضي هبط أردوغان للمرة الثانية في المطار ترافقه مقاتلات طراز أف 16 لحضور معرض للطيران.