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    وكالة تركية: المدعي العام السعودي يصل إسطنبول

    08:17 ص الإثنين 29 أكتوبر 2018
    وكالة تركية: المدعي العام السعودي يصل إسطنبول

    جمال خاشقجي

    إسطنبول - (رويترز):

    قالت وكالة الأناضول للأنباء، اليوم الاثنين، إن المدعي العام السعودي الذي يشرف على التحقيق في مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" وصل إلى إسطنبول أثناء الليل، قبيل محادثات مزمعة مع رئيس الادعاء في إسطنبول.

    وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت الماضي، إن تركيا تقدر نتيجة المحادثات بين المدعين. ولم يتضح وقت الاجتماع على الفور.

    وقالت الوكالة إن المدعي العام السعودي سيتفقد أيضًا القنصلية السعودية في إسطنبول.

    إسطنبول المدعي العام السعودي جمال خاشقجي مقتل خاشقجي أردوغان

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