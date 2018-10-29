مقتل 17 في تحطم حافلة شمالي باكستان

إسلام أباد - (د ب أ):

لقي 17 شخصًا على الأقل حتفهم، اليوم الاثنين، عندما سقطت حافلة ركاب في نهر بشمال باكستان، حسبما ذكر مسؤولون.

وقال مسؤول الشرطة إمداد علي، إن الحافلة كانت تسير على طريق سريع يربط المناطق الجبلية في شمال باكستان بالصين المجاورة.

وأوضح علي أن الحافلة كانت متجهة إلى مدينة روالبندي بالقرب من العاصمة إسلام آباد، عندما فقد السائق السيطرة عليها بالقرب من بلدة كوهستان.

وهوت الحافلة مئات الأمتار قبل أن تسقط وتستقر في نهر إندوس، الذي يتدفق عبر جبال الهيمالايا.

وكان ما لا يقل عن 3 نساء وطفل من بين القتلى، وفقًا لما ذكرته مصادر طبية.

وتتسبب الطرق السيئة والمركبات سيئة الصيانة في مقتل أكثر من 5 آلاف شخص سنويًا جراء الحوادث في باكستان، وفقاً لإحصاءات الحكومة.