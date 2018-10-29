بمشاركة مصرية.. انطلاق القمة "العربية - الأوروبية" الثانية في أثينا

القاهرة - (أ ش أ):

تنطلق اليوم الاثنين، فعاليات القمة العربية الأوروبية، في العاصمة اليونانية أثينا، تحت رعاية رئيس الجمهورية اليونانية بروكوبيس بافلوبولوس وبحضور رئيس وزرائه ألكيسيس تسيبراس، بمشاركة مصرية يمثلها وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويرتبط الطرفان بمجموعة واسعة من المصالح المشتركة التي تستوجب تعزيز العلاقات بينهما في جميع المجالات، ووقع الاختيار مرة أخرى- بعد الدورة الأولى - على اليونان لاستضافة تلك القمة لكون أثينا رمزًا تاريخيًا كجسر بين العالمين العربي والأوروبي.

ستركز أعمال القمة التي تستمر يومين على محوري الاقتصاد والسياسة، وتتناول بالبحث والمناقشة التحديات المستقبلية التي تواجه العلاقات العربية والاتحاد الأوروبي، وأبعادها الأمنية والسياسية والسياسة الخارجية، وعلاقات التعاون الأوروبية مع العالم العربي، وسُبل الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة في مجالات البنية التحتية، والسياحة، والتجارة والعقارات وستتطرق لقطاع الشحن، وآفاق العلاقات المستقبلية بين أوروبا والعالم العربي والتواصل الثقافي والتربوي بين الطرفين.

وتشارك مصر في القمة العربية الأوروبية بوفد يرأسه المهندس عمرو نصار ممثلًا لرئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويلقي نصار كلمة مصر في القمة، بالإضافة لمشاركته في منتدى الأعمال المصري اليوناني الرابع المقرر عقده على هامش القمة، ويعقد لقاءات ثنائية مع لفيف من كبار المسؤولين في الحكومة اليونانية، ومسؤولي غرف التجارة والصناعة وعدد من الشركات اليونانية المهتمة بالاستثمار في مصر.