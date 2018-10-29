مقتل شخص في اشتباكات بين الشرطة وقافلة مهاجرين على الحدود المكسيكية

جواتيمالا - (د ب أ):

قالت السلطات الجواتيمالية، أمس الأحد، إن رجلًا من هندوراس توفى إثر إصابته بجروح خلال اشتباكات بين الشرطة وقافلة مهاجرين قادمين من أمريكا الوسطى، في طريقهم إلى الولايات المتحدة، بالقرب من تيكون أومان على الحدود الجواتيمالية مع المكسيك.

وقالت إدارة الإطفاء في جواتيمالا إن المهاجر، رجل يبلغ من العمر 26 سنة، أصيب برصاصة مطاطية في الرأس، وتوفى في وقت لاحق في مستشفى في بلدة تيكون أومان.

ولم يتضح ما إذا كان الرجل قد أصيب خلال اشتباكات مع الشرطة الجواتيمالية في تيكون أومان أو مع الشرطة المكسيكية عندما كان المهاجرون يعبرون جسر رودولفو روبلز الذي يربط بين البلدين.

وقال الصليب الأحمر الجواتيمالي على صفحته على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أمس الأحد، إن "عدة أشخاص" تلقوا رعاية طبية بعد إصابتهم "بأشياء مختلفة وغازات مسيلة للدموع".

ووفقًا لتقارير محلية، أصيب حوالي 10 أشخاص، من بينهم رجال شرطة ومهاجرون، في الاشتباكات.