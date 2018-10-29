الإمارات تطلق قمرها الصناعي الأول "خليفة سات"

(مصراوي):

أطلقت الإمارات، اليوم الاثنين، قمرها الصناعي "خليفة سات" على متن صاروخ (H-IIA)، من مركز تانيجاشيما الفضائي في اليابان.

واحتفت وسائل الإعلام الإماراتية بالحدث الذي وصفته بـ"التاريخي"، مشيرة إلى أنه "أول قمر صناعي تم تصميمه بالكامل بأيد إماراتية، وتصنيعه في مركز محمد بن راشد للفضاء في إمارة دبي".

يشار إلى أن "خليفة سات" هو "قمر صناعي مخصص لأغراض الرصد الأرضي، تم تصميمه واختباره وتصنيعه من قبل فريق من المهندسين الإماراتيين، في مختبرات تكنولوجيا الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء".

ووفقًا لوسائل إعلام محلية إماراتية فإنه "بمجرد دخوله إلى مداره، سيبدأ القمر الإصطناعي عمله بالتقاط صور فائقة الجودة وإرسالها إلى المحطة الأرضية في مركز محمد بن راشد للفضاء".

وحددت مجالات المساعدة التي سيقوم بها، لافتة إلى أنه سيساهم في أمور عديدة من بينها "مراقبة التغيرات البيئية، وفي جهود الإغاثة في حالات الكوارث الطبيعية، والتخطيط العمراني".