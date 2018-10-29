ترامب يهنئ بولسونارو على فوزه في الانتخابات البرازيلية

واشنطن - (د ب أ):

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعمل مع جاير بولسونارو، اليميني المتطرف، الذي فاز برئاسة البرازيل يوم الأحد.

ووفقًا للبيت الأبيض فان ترامب اتصل ببولسونارو وهنأه بالفوز.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، إن ترامب هنأ الرئيس المنتخب وأن "كلاهما أعرب عن التزام قوي بالعمل جنبُا إلى جنب لتحسين حياة الشعبين الأمريكي والبرازيلي".​