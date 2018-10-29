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    ترامب يهنئ بولسونارو على فوزه في الانتخابات البرازيلية

    07:02 ص الإثنين 29 أكتوبر 2018
    ترامب يهنئ بولسونارو على فوزه في الانتخابات البرازيلية

    ترامب

    واشنطن - (د ب أ):

    تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعمل مع جاير بولسونارو، اليميني المتطرف، الذي فاز برئاسة البرازيل يوم الأحد.

    ووفقًا للبيت الأبيض فان ترامب اتصل ببولسونارو وهنأه بالفوز.

    وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، إن ترامب هنأ الرئيس المنتخب وأن "كلاهما أعرب عن التزام قوي بالعمل جنبُا إلى جنب لتحسين حياة الشعبين الأمريكي والبرازيلي".​

    ترامب الانتخابات البرازيلية جاير بولسونارو

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