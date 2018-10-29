العثور على حطام الطائرة الإندونيسية المنكوبة

جاكرتا - (د ب أ):

قال رئيس الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ الإندونيسية، إن عمال الإنقاذ عثروا على حطام طائرة تابعة لشركة "ليون آير" من طراز (بوينج 737) التي تحطمت، اليوم الاثنين، بعد إقلاعها من مطار جاكرتا الدولي، وعلى متنها 180 راكبًا وما لا يقل عن 6 من أفراد الطاقم.

وقال محمد سيوجي: "عثرنا على سترات نجاة وهواتف محمولة وأجزاء من الطائرة".

ويعتقد أن جسم الطائرة (بوينج 737 ماكس 8) موجود في قاع البحر على عمق حوالي 35 مترًا.​