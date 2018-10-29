مقتل 4 ليبيين في هجوم لـ"داعش" جنوبي البلاد

(مصراوي):

قتل 4 ليبيين واختطف آخرين معظمهم عسكريين من الجيش والشرطة، فجر اليوم الاثنين، من قبل مسلحين من تنظيم "داعش" الإراهبي، عقب هجومهم على منطقة الفقهاء ببلدية الجفرة جنوبي ليبيا.

وقال المجلس البلدي لمنطقة الفقهاء، في تصريحات نقلها موقع "سكاي نيوز عربية" إن الوضع في المنطقة كارثي واشتباكات قويةتجري مع مسلحي "داعش"، قبل أن يناشد الجميع بالتدخل العاجل لإنقاذ منطقة الفقهاء من الهجوم الغادر للدواعش.

يذكر أن منطقة الجفرة جنوبي سرت تضم مدن و بلدات "هون - سوكنة - ودّان- الفقهاء".​