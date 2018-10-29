تحطم طائرة إندونيسية بعد دقائق من إقلاعها

جاكرتا - (د ب أ):

قال مسؤول إنقاذ اندونيسي، اليوم الاثنين، إن طائرة ركاب تابعة لشركة "ليون آير" الإندونيسية للطيران منخفض التكلفة، تحطمت بعد دقائق من إقلاعها من مطار جاكرتا الدولي.

وقال يوسف لطيف، متحدث باسم الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ، إن الطائرة اختفت بالقرب من كراوانج بإقليم جاوة الغربية.

وقال متحدث باسم شركة الملاحة الجوية "آيرناف" لقناة "مترو" التلفزيونية، إنهم فقدوا الاتصال بالطائرة.