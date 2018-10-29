الجيش التركي: تحييد 8 مسلحين أكراد شمالي العراق

أنقرة (د ب أ)

أعلنت رئاسة الأركان العامة التركية، الأحد، تحييد 8 إرهابيين من حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) شمالي العراق في هجومين منفصلين.

وقالت رئاسة الأركان، في بيان أصدرته الأحد، إنه تم "تحييد" أربعة من مسلحي (بي كيه كيه) في غارات على مخابئهم في هاكورك شمالي العراق، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

وفي بيان ثان، مساء الأحد، قالت رئاسة الأركان إنه تم تحييد أربعة آخرين من عناصر (بي كيه كيه) في غارات شنتها مقاتلات تركية على مواقعهم بمنطقة "أفاشين- باسيان" شمالي العراق.

وأفادت بأن الغارات الصباحية والمسائية استهدفت عناصر من "بي كيه كيه" كانت تعتزم القيام بعمل إرهابي ضد القوات التركية.

ويستخدم الجيش التركي كلمة "تحييد" للإشارة إلى المسلحين الذي يتم قتلهم أو أسرهم أو إصابتهم خلال عملياته ضدهم.

ويشن الجيش التركي بصورة منتظمة غارات وعمليات أمنية ضد مواقع المنظمة داخل وخارج البلاد منذ يوليو من عام 2015، عندما استأنفت المنظمة تمردها المسلح ضد الحكومة.

وتصنف تركيا منظمة "حزب العمال الكردستاني" على أنها منظمة إرهابية انفصالية.