فوز اليميني المتطرف جايير بولسونارو برئاسة البرازيل

القاهرة - مصراوي:

فاز ضابط الجيش السابق جايير بولسونارو، في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في البرازيل أمس الأحد، حسبما ذكرت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها.

وبدأ التصويت أمس الأحد، في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية بالبرازيل، بين بولسونارو الذي يمثل اليمين المتطرف ومنافسه اليساري فيرناندو حداد (55 عامًا).

ويأتي الصعود المفاجئ لبولسونارو، بسبب الرفض الشعبى لحزب العمال اليساري الذي حكم البرازيل لمدة 13 عامًا من الخمسة عشر عامًا الأخيرة.