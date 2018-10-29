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    فوز اليميني المتطرف جايير بولسونارو برئاسة البرازيل

    12:19 ص الإثنين 29 أكتوبر 2018
    فوز اليميني المتطرف جايير بولسونارو برئاسة البرازيل

    جايير بولسونارو

    القاهرة - مصراوي:

    فاز ضابط الجيش السابق جايير بولسونارو، في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في البرازيل أمس الأحد، حسبما ذكرت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها.

    وبدأ التصويت أمس الأحد، في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية بالبرازيل، بين بولسونارو الذي يمثل اليمين المتطرف ومنافسه اليساري فيرناندو حداد (55 عامًا).

    ويأتي الصعود المفاجئ لبولسونارو، بسبب الرفض الشعبى لحزب العمال اليساري الذي حكم البرازيل لمدة 13 عامًا من الخمسة عشر عامًا الأخيرة.

    جايير بولسونارو البرازيل انتخابات الرئاسة البرازيلية فيرناندو حداد

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