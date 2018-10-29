حول العالم في 24 ساعة: دبلوماسي قطري يحتجز صحفيين في سفارة بلاده
القاهرة - مصراوي:
شهد العالم الأحد، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، بدء سريان إلغاء تأشيرة الخروج للعاملين في قطر، وإدانة مصر لحادث إطلاق النار بكنيس يهودي في مدينة بيتسبيرج الأمريكية، واحتجاز دبلوماسي قطري لصحفيين في سفارة بلاده بسوازيلاند.
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