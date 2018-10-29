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    حول العالم في 24 ساعة: دبلوماسي قطري يحتجز صحفيين في سفارة بلاده

    01:30 ص الإثنين 29 أكتوبر 2018
    حول العالم في 24 ساعة: دبلوماسي قطري يحتجز صحفيين في سفارة بلاده

    قطر

    القاهرة - مصراوي:

    شهد العالم الأحد، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، بدء سريان إلغاء تأشيرة الخروج للعاملين في قطر، وإدانة مصر لحادث إطلاق النار بكنيس يهودي في مدينة بيتسبيرج الأمريكية، واحتجاز دبلوماسي قطري لصحفيين في سفارة بلاده بسوازيلاند.

    القمة الرباعية إسطنبول الانتخابات الرئاسية قطر سوازيلاند الشرطة الأمريكية وزارة الخارجية مدينة بيتسبيرج

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