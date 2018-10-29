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    أبرز التصريحات في 24 ساعة: صفقة القرن لن تمر

    01:00 ص الإثنين 29 أكتوبر 2018
    أبرز التصريحات في 24 ساعة: صفقة القرن لن تمر

    الرئيس الفلسطيني محمود عباس

    القاهرة - مصراوي:

    قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأحد، إنه "إذا مر وعد بلفور فلن تمر صفقة القرن"، وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن مسيرة بلاده العظيمة ستتوج بأهدافها في العام 2023، وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن تضامنه مع أهالي وأقارب ضحايا الحادث الذي استهدف كنيس يهودي في مدينة بيتسبرج بالولايات المتحدة الأمريكية - بحسب روسيا اليوم.

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