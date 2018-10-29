أبرز عناوين الصحف: "قتلة خاشقجي" احتفلوا في تاكسي أثناء عودتهم للمطار

القاهرة - مصراوي:

نشرت صحيفة "صنداي تليجراف" البريطانية، تقريرًا بعنوان "حملة لإحياء ذكرى الأبطال المسلمين في الحرب العالمية الأولى"، ويقول فيه الكاتب إن أغلب البريطانيين لا يعرفون أن مئات الآلاف من الجنود المسلمين حاربوا في صفوف القوات البريطانية في الحرب العالمية الأولى، وفي "صنداي تايمز"، نشرت الصحيفة تقريرًا بعنوان "تنظيم داعش يخلف وراءه آلاف الأطفال بمئة لهجة"، وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، أن فريق السعوديين الذي يشتبه في قتله للصحفي جمال خاشقجي، كان يحتفل أثناء عودتهم للمطار.