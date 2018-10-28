منظمات إسلامية تجمع أكثر من 50 ألف دولار لضحايا إطلاق النار داخل كنيس يهودي

القاهرة - مصراوي:

جمعت منظمتان مسلمتان أكثر من 50 ألف دولار، لصالح ضحايا الهجوم الذي استهدف السبت كنيسا يهوديا بمدينة بيتسبرج في ولاية بنسلفانيا الأمريكية.

ومن خلال موقع Launchgood تمكنت المنظمتان، وهما "سيلبريت ميرسي" و"إم باور تشينج" من جمع أكثر من 25 ألف دولار، وهو الرقم الذي كان مستهدفا في بداية الحملة، حسبما ذكر موقع قناة "الحرة".

وقد تجاوزت هذا الرقم في الساعات الست الأولى لإطلاق الحملة.

وبعد زيادة التبرعات، رفعت الحملة سقف توقعاتها، وجمعت أكثر من 50 ألف دولار في أقل من 24 ساعة، وأصبح الهدف الآن هو الوصول إلى مبلغ 75 ألف دولار.

وقالت الحملة في بيان إنها تمد الأيدى لضحايا الهجوم سواء المصابين أو أهالي القتلى "وسوف تساعد عائدات جمع الأموال في تلبية الاحتياجات الفورية والقصيرة الأجل للضحايا المصابين والعائلات المكلومة، بما في ذلك نفقات الجنازة والفواتير الطبية".

وأضافت: "نأمل في أن نرد على الشر بالخير، كما ترشدنا عقيدتنا، ونبعث رسالة تعاطف قوية من خلال العمل".