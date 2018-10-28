رئيس سريلانكا: مؤامرة اغتيال ضدي كانت السبب في إقصاء رئيس الحكومة

كولومبو (د ب أ)

أعلن رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا، الأحد، أن مؤامرة لاغتياله هي أحد الأسباب التي دفعته إلى الإطاحة برئيس الوزراء رانيل ويكريمسينجه الأسبوع الماضي.

وفي خطاب تلفزيوني للأمة، قال سيريسينا إن تحقيقات الشرطة كشفت مؤامرة الاغتيال، وأن بعض ضباط الشرطة حاولوا كبح التحقيق.

وقام سيريسينا بتعيين الرئيس السابق ماهيندا راجاباكسا بدلا من ويكريمسينجه في خطوة مفاجئة يوم الجمعة.

وقال متحدث باسم الشرطة، إن ضابطا كبيرا في الشرطة محتجز في مؤامرة اغتيال الرئيس المزعومة.

وإلى جانب مؤامرة الاغتيال، أشار سيريسنا أيضا إلى أسباب أخرى لإقالة ويكرمسينجه، بما في ذلك إخفاقه في التعاون في تنفيذ مهام الحكومة ، التي تم انتخابها في عام 2015.

وقال سيريسنا: "الفساد والاحتيال استشرى في الحكومة ولم يكن لدي خيار سوى تعيين راجاباكسا رئيسا للوزراء".

وفاز سيريسنا على راجاباكسا في الانتخابات الرئاسية عام 2015 بعد اتهامه بالفساد والاحتيال والمحسوبية.

ورفض ويكرمسينجه قبول استبعاده من المنصب، مدعيا أن حزبه يتمتع بأغلبية في البرلمان المؤلف من 225 مقعدا.

ومع ذلك، علق سيريسنا البرلمان لمدة ثلاثة أسابيع يوم السبت ، مما يمنع بشكل فعال حزب ويكرمسينجه (الوطني المتحد) من إثبات أغلبيته.

ومن المقرر أن يشهد سيريسينا القسم لحكومة جديدة يوم الإثنين.