بلومبرج: زيارة نتانياهو لسلطنة عمان تفتح باب الخليج لوزراء إسرائيل

القاهرة (د ب أ)

ذكرت وكالة أنباء بلومبرج الاقتصادية الأمريكية، اليوم الأحد، أن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المفاجئة إلى سلطنة عمان، فتحت بابا لها لدخول منطقة الخليج التي كانت عادة منطقة مغلقة أمام الإسرائيليين، حيث اقتفى أثره العديد من أعضاء حكومته للقدوم إلى المنطقة.

وأوضحت الوكالة الأمريكية أن وزير الاتصالات أيوب كارا، وهو مواطن عربي إسرائيلي درزي، سيحضر مؤتمرا في دبي للاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية يوم غد الإثنين، في حين سيشارك وزير النقل الإسرائيلي إسرائيل كاتز الأسبوع المقبل في مؤتمر دولي آخر في العاصمة العمانية مسقط، بينما لا تزال وزيرة الثقافة ميري ريجيف موجودة في دولة الإمارات منذ يوم الجمعة الماضي، بصحبة فريق الجودو الإسرائيلي في بطولة جائزة أبوظبي الكبرى.

وفي قطر، شهدت العاصمة الدوحة، استقبال وفدًا إسرائيليًا للمشاركة في بطولة العالم للجمباز الفني "قطر 2018" والتي تحتضنها الدوحة في نسختها الثامنة والأربعين.

وأثارت هذه الصورة ردود فعل غاضبة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وأطلق المغردون عبر تويتر هاشتاج "#يلا_تطبيع" الذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في عدد من الدول العربية منها: قطر ومصر والكويت وعمان والبحرين والسعودية والإمارات العربية المتحدة.

ونقلت بلومبرج عن مايكل أورين نائب وزير الخارجية الإسرائيلي للدبلوماسية العامة قوله إنها "علامة على أن إسرائيل والعالم العربي يقتربان أكثر فأكثر".

وتحسنت علاقات إسرائيل مع دول الخليج في السنوات القليلة الماضية، وفي المقام الأول بسبب عدم الثقة المشتركة حيال إيران ومساعيها للهيمنة في المنطقة.

وشجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تحقيق هذا التقارب، حيث يرى السعودية وحلفاء آخرين في الشرق الأوسط باعتبارهم العنصر الرئيسي لسياسته في مواجهة إيران وتحقيق تقدم بشأن مقترحه للسلام في المنطقة الذي وعد بتقديمه قريبا.

وأشارت بلومبرج إلى أن هذا النهج اعتراه التعقيد في ظل تعرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لغضب دولي على خلفية مقتل المعارض السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول.