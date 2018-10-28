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    الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يقتل 3 أطفال شرق خانيونس

    09:57 م الأحد 28 أكتوبر 2018
    الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يقتل 3 أطفال شرق خانيونس

    وزارة الصحة الفلسطينية

    القاهرة - مصراوي:

    أكدت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، استشهاد 3 أطفال على حدود القطاع بعد قصف طائرات الاحتلال مجموعة من الشبان.

    وقالت طواقم الهلال الأحمر، مساء اليوم الأحد، إنها تمكنت من انتشال جثامين 3 شهداء شرق مدينة خانيونس، حسبما ذكرت وكالة "معا" الفلسطينية.

    واستهدفت الطائرات الإسرائيلية المسيرة مجموعة من المواطنين قرب السياج الأمني شمال خانيونس جنوب قطاع غزة.

    ونقل مراسل الوكالة، عن شهود عيان، أن طائرة أطلقت صاروخًا واحدًا قرب مجموعة من الشباب الذين وصلوا للمنطقة ضمن وحدة الارباك الليلي.

    ووصلت عدة سيارات من الإسعاف للمكان بعد ورود أنباء عن إصابات إلا أن جيش الاحتلال منعها من الوصول.

    وأعلن جيش الاحتلال، أنه استهدف مجموعة من ثلاثة فلسطينيين كانوا يحاولون زرع عبوة ناسفة قرب السياج الأمني ما أدى إلى استشهادهم.

    وأكد المراسل سماع دوي انفجارات عنيفة على طول السياج الأمني المحيط بقطاع غزة من جهة الشرق.

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