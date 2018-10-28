إيران تبيع نفطها في البورصة للالتفاف على العقوبات الأمريكية

(أ ف ب):

بدأت إيران اليوم الأحد، للمرة الأولى بيع نفطها إلى شركات خاصة من خلال بورصة الطاقة، وذلك في إطار جهودها لمواجهة التنفيذ الوشيك للعقوبات الأمريكية الجديدة.

وتم بيع 280 ألف برميل من النفط الخام في البورصة الإيرانية من أصل مليون برميل تم عرضها بقيمة 74,85 دولار للبرميل، وبأقل من 4 دولارات من سعر الطلب الأولي.

ولم يكشف عن هوية المشترين الذين ذكرت وكالة فارس للأنباء انهم تكتل من الشركات الخاصة وقاموا بعمليات الشراء من خلال وسطاء.

وستدخل العقوبات الجديدة على صناعة النفط الايرانية حيز التنفيذ في 5 نوفمبر، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع ايران في مايو.

وتم تعويم خطة بيع النفط لشركات خاصة في البورصة في يوليو الماضي من قبل النائب الاول للرئيس اسحاق جهانجيري بهدف "دحر جهود أمريكا لوقف صادرات النفط الايراني".

وتأمل الحكومة ان يكون البيع لزبائن خاصين بدلا من الزبائن الأجانب مباشرة، ما يجعل من الصعب على الولايات المتحدة مراقبة المبيعات ووقفها.

وقال مدير اتحاد الصادرات الايرانية حميد رضا صالحي لوكالة "ايلنا" شبه الرسمية "مع العودة الوشيكة لموجة جديدة من العقوبات، الحكومة مصممة على تفعيل قدرات المناورة للقطاع الخاص لبيع النفط الايراني وايجاد اسواق جديدة".

ويقدّر البعض أن صادرات ايران من النفط الخام قد هبطت بمعدل الثلث منذ مايو عندما كانت تبيع 2,5 مليون برميل في اليوم.

وتنوي الحكومة الايرانية حاليا عرض النفط في بورصة الطاقة مرة في الأسبوع، وفق وكالة فارس.

ووفق ما أظهرته البورصة كان السعر الأولي الأحد 79,16 دولار للبرميل، لكن تم تلقي عروض محدودة لطلبات شراء بسعر أقل بنحو 16 دولارا منذ بدء التداول.

وتعهد رئيس هيئة البورصة والأوراق المالية شاهبور محمدي الجمعة بأن تبقى هوية المشترين سرية.