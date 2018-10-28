أردوغان: سنتوج أهدافنا في العام 2023

القاهرة - مصراوي:

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن مسيرة بلاده العظيمة ذات الاستمرارية التاريخية من الدولة السلجوقية إلى العثمانية ومنها إلى جمهورية تركيا الشابة ستتوج بأهدافها في العام 2023.

وأكد أردوغان، بحسب قناة "روسيا اليوم"، أن تركيا سترتقي إلى مستوى أعلى من خلال الرؤية المستقبلية لعامي 2053 و2071.

وقال الرئيس التركي في بيان اليوم: "كل شوط نقطعه نحو الديمقراطية المتقدمة والاقتصاد القوي وفي إطار كفاحنا للارتقاء بتركيا فوق مستوى الحضارة المعاصرة، إنما هو شعلة متوقدة من أجل مستقبلنا المجيد".

وأوضح أن من بين هذه "الشعلات مطار إسطنبول الجديد المقرر افتتاح المرحلة الأولى منه يوم الاثنين، ويعد أكبر مطار في العالم".

وهنأ أردوغان الشعب التركي بمناسبة حلول الذكرى الـ 95 لتأسيس الجمهورية التركية، الذي يصادف 29 أكتوبر من كل عام، مستذكرا بإجلال جميع الأبطال الذين قادوا حرب الاستقلال وتأسيس الدولة التركية الجديدة، وفي مقدمتهم مصطفى كمال أتاتورك.

وأشاد أردوغان بـ "الانتصارات التي حققها الشعب التركي عبر التاريخ" مثل معارك "ملاذكرد" و"جناق قلعة" و"كوت العمارة" و"دوملوبينار" و"قبرص"، والموقف الإنساني الذي تحلت به تركيا في سوريا خلال الأعوام الأخيرة، مشددا على أن تركيا هي "البلد الوحيد الذي التزم بمسؤوليته الإنسانية وفتح أبوابه وقلبه للاجئين الذين أغلقت جميع القلوب والأبواب حول العالم في وجوههم".