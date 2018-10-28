مقتل 40 حوثيًا في غارات للتحالف العربية بمحافظة الحديدة

صنعاء (أ ش أ)

لقي 40 من المليشيات الحوثية مصرعهم، فيما أصيب العشرات إثر غارات لمقاتلات التحالف العربي استهدفت تعزيزات عسكرية كبيرة للمليشيات كانت في طريقها إلى مدينة الحديدة.

وقال مصدر عسكري يمني، في تصريحات أوردتها قناة "العربية" الإخبارية اليوم الأحد، إن معارك عنيفة خاضتها تلك قوات "العمالقة" التابعة للجيش اليمني مع عناصر الميليشيات جنوب شرقي الحديدة، موضحًا أن القوات صدت هجوم عنيف شنته عناصر المليشيات على خط كيلو 16 وكيلو 10، وذلك بمساندة مقاتلات التحالف التي استهدفت التعزيزات العسكرية بعدة غارات، كما قصفت مواقع وتجمعات للمليشيات.

وأضاف أن هجوم المليشيات كان يستهدف إدخال تعزيزاتها العسكرية إلى مركز المدينة.