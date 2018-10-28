السفارة الروسية في واشنطن تدين الهجوم على معبد بيتسبرج

موسكو (أ ش أ)

أدانت السفارة الروسية في واشنطن، إطلاق النار في معبد يهودي بمدينة بيتسبرج الأمريكية، ووصفته بـ"الجريمة الوحشية".

وذكرت السفارة في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر" تداولتها قناة "روسيا اليوم"، إنه "من الصعب تخيل جريمة أكثر عنفا أو وحشية من قتل أشخاص أثناء صلاتهم، نشارك حززنا مع هؤلاء الذين فقدوا أحبائهم في معبد شجرة الحياة، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين في حادث إطلاق النار ببيتسبرج".

يذكر أن رجل مسحل فتح النار أمس السبت داخل معبد في مدينة بيتسبرج، ما أسفر عن مقتل 11 شخاص، وإصابة 6 آخرين، وأصيب المهاجم في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة، قبل أن يسلم نفسه إلى القوات الأمنية.

وقالت السلطات إنها وجهت اتهامًا إلى المهاجم، وتتعامل مع الحادث على أنه جريمة كراهية، فيما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحادث على أنه "عمل معاد للسامية"، ستتم مواجهته في أي مكان يظهر فيه.