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    العثور على 16 عبوة ناسفة في محافظتين عراقيتين

    08:27 م الأحد 28 أكتوبر 2018
    العثور على 16 عبوة ناسفة في محافظتين عراقيتين

    عبوات ناسفة صورة ارشيفية

    بغداد (أ ش أ)

    أعلن الناطق الرسمي باسم مركز الإعلام الأمني العراقي العميد يحيى رسول، اليوم الأحد، العثور على 16 عبوة ناسفة والقبض على إثنين من العناصر الإرهابية مطلوبين أمنيا في الأنبار وصلاح الدين.

    وقال رسول - في بيان أوردته قناة (العراقية) الإخبارية - أن القوات الأمنية في قيادة عمليات شرق الأنبار تمكنت من العثور على 5 عبوات ناسفة علىَ شكل جراكن سعة 20 لتر مملؤة بمادة نترات الأمونيا في منطقة النعيمية ، وأنه تم القاء القبض على مطلوب في منطقة الصقلاوية في محافظة الأنبار.

    وأضاف أن قوة من قيادة عمليات صلاح الدين ، ووفق معلومات دقيقة تمكنت من العثور على 4 مقذوفات مختلفة الأحجام من مخلفات عصابات داعش خلال تفتيش منطقة البورياش.

    وأشار الى أن قيادة عمليات سامراء عثرت قوة تابعة لها على 11 عبوة ناسفة خلال عملية أمنية في خط اللاين ، مبينا أنه تم التعامل مع المواد المضبوطة ، كما تم القبض على مطلوب في صلاح الدين.

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    Asha
    يحيى رسول عبوة ناسفة الإرهاب محافظة صلاح الدين بغداد

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