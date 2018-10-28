لافروف: نرحب برغبة ترامب في العمل المشترك بمجالي مكافحة الإرهاب والأمن الإلكتروني

موسكو (أ ش أ)

رحب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، برغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في التعاون مع موسكو في مجال مكافحة الإرهاب والأمن الإلكتروني، مشيرًا إلى ضرورة استئناف الحوار الاستراتيجي بين البلدين، بخصوص الحد من التسلح.

وقال لافروف، في حوار نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الأحد: "لسوء الحظ، لم يتم اتخاذ أي إجراء بشأن الإرهاب والأمن الإلكتروني، حتى اللحظة الأخيرة، التي أكد فيها مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، أن ترامب على استعداد للعمل بشأن هذه القضايا.. ونحن نرحب بهذه الرغبة".

وتابع لافروف "أذكر باقتراح (روسيا) لاستئناف الحوار الاستراتيجي على مستوى نواب وزراء الخارجية.. لقد أرسل نائبنا سيرجي ريابكوف هذا الاقتراح لوكيل الولايات المتحدة الجديد لشؤون الحد من التسلح أندريا تومبسون في يونيو الماضي، وحتى اليوم لم تحدد أي يوم أو أيام سيكون من المناسب لها إجراء مشاورات"، وأضاف "لقد طلبت من بولتون تسريع الرد على طلبنا".

ولفت لافروف، إلى أن الأخبار المزيفة التي تنشرها وسائل الإعلام الأمريكية تؤدي إلى تنامي سلوك عدائي ضد روسيا، موضحًا: "في رأيي.. المجتمع الأمريكي لا يشعر بأي عداء تجاه روسيا.. هذا الموقف يُفرض عليه بقوة من خلال الخطابات، والاتهامات الكاذبة، والأخبار المزيفة عن روسيا".

وأضاف "لكن هناك أيضاً إدراك متزايد بأن هذا الشعور يتم الترويج له عن قصد، وأنه يجب التفاوض مع روسيا على قدم المساواة.. ولا نجبر أي شخص ليكون صديقنا".