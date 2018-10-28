أكثر الكلمات إنتشاراً

منتدى إعلام مصر الطقس أسعار البطاطس جمال خاشقجي مشروع جنة تركي آل الشيخ محمد صلاح أسعار الذهب

ماتيس: البنتاجون يبحث تفاصيل نشر قوات الأمن على الحدود الأمريكية الجنوبية

08:14 م الأحد 28 أكتوبر 2018
ماتيس: البنتاجون يبحث تفاصيل نشر قوات الأمن على الحدود الأمريكية الجنوبية

جيمس ماتيس

براج (أ ش أ)

أكد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، أن مسؤولي البنتاجون ما زالوا يعملون على صياغة التفاصيل المتعلقة بنشر عدة مئات من قوات الأمن على الحدود الأمريكية الجنوبية.

وذكر راديو "صوت أمريكا" في نشرته الليلية باللغة الإنجليزية اليوم الأحد، إن تصريحات ماتيس إلى الصحفيين المرافقين له - خلال رحلته القصيرة إلى العاصمة التشيكية براج - تأتي في الوقت الذي تواصل فيه قافلة المهاجرين القادمة من أمريكا الوسطى رحلتها إلى الشمال محاولة عبور الحدود المكسيكية للوصول في نهاية المطاف إلى الولايات المتحدة.

وكان البنتاجون وافق أمس الأول على طلب من وزارة الأمن الداخلي بشأن إرسال عدة مئات من قوات الأمن إلى الحدود الأمريكية - المكسيكية في إطار ما وُصف بالدور الداعم، موضحًا أن أفراد الأمن سيدعمون دوريات الحدود بتقديم مساعدة في التخطيط، والفرق الطبية، وبناء مساكن مؤقتة إلى جانب مهام داعمة أخرى.

ولفت راديو "صوت أمريكا" إلى أن هذه القوات التي سيتم إرسالها إلى الحدود ستنضم إلى أكثر من ألفي فرد من الحرس الوطني المرابطين بالفعل بالمنطقة والذين يقدمون الدعم لعناصر دوريات الحدود.

هذا المحتوى من

جيمس ماتيس البنتاجون الحدود الأمريكية الجنوبية براج المهاجرين الولايات المتحدة

الخبر التالى:

لافروف: نرحب برغبة ترامب في العمل المشترك بمجالي مكافحة الإرهاب والأمن الإلكتروني
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان