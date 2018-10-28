ماتيس: البنتاجون يبحث تفاصيل نشر قوات الأمن على الحدود الأمريكية الجنوبية

براج (أ ش أ)

أكد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، أن مسؤولي البنتاجون ما زالوا يعملون على صياغة التفاصيل المتعلقة بنشر عدة مئات من قوات الأمن على الحدود الأمريكية الجنوبية.

وذكر راديو "صوت أمريكا" في نشرته الليلية باللغة الإنجليزية اليوم الأحد، إن تصريحات ماتيس إلى الصحفيين المرافقين له - خلال رحلته القصيرة إلى العاصمة التشيكية براج - تأتي في الوقت الذي تواصل فيه قافلة المهاجرين القادمة من أمريكا الوسطى رحلتها إلى الشمال محاولة عبور الحدود المكسيكية للوصول في نهاية المطاف إلى الولايات المتحدة.

وكان البنتاجون وافق أمس الأول على طلب من وزارة الأمن الداخلي بشأن إرسال عدة مئات من قوات الأمن إلى الحدود الأمريكية - المكسيكية في إطار ما وُصف بالدور الداعم، موضحًا أن أفراد الأمن سيدعمون دوريات الحدود بتقديم مساعدة في التخطيط، والفرق الطبية، وبناء مساكن مؤقتة إلى جانب مهام داعمة أخرى.

ولفت راديو "صوت أمريكا" إلى أن هذه القوات التي سيتم إرسالها إلى الحدود ستنضم إلى أكثر من ألفي فرد من الحرس الوطني المرابطين بالفعل بالمنطقة والذين يقدمون الدعم لعناصر دوريات الحدود.