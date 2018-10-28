السعودية تدين حادث إطلاق النار في كنيس بمدينة بيتسبرج بولاية بنسلفانيا الأمريكية

الرياض (أ ش أ)

أدانت المملكة العربية السعودية حادث إطلاق النار في كنيس بمدينة بيتسبرج بولاية بنسلفانيا الأمريكية، وما نتج عنه من سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية رفض المملكة لمثل هذه الأعمال الإجرامية، وما تعكسه من فكر متطرف ، مقدمًا التعازي والمواساة لأسر الضحايا وللإدارة والشعب الأمريكي، متمنيًا للمصابين سرعة الشفاء.

وأسفر حادث إطلاق النار الذي استهدف معبدًا يهوديًا في مدينة بيتسبرج بولاية بنسلفانيا أمس عن مقتل 11 شخصًا.