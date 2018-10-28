إيطاليا تؤكد وقوفها إلى جانب العراق في مواجهتها للتحديات والمسؤوليات

بغداد (أ ش أ)

أكدت وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا، وقوف بلادها إلى جانب الحكومة العراقية في مواجهة التحديات والمسؤوليات، مشيرة إلى اهتمامها بالحرب ضد "داعش" لأنها تمثل تهديدًا للعراق والأوروبيين والعالم.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" بيان عن استقبال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي لوزيرة الدفاع الإيطالية، والتي هنأته بتشكيل الحكومة وتسلمه مهامه في رئاسة مجلس الوزراء، معبرة عن قلق بلادها من استمرار شبكات تمويل الإرهاب وثقافة التطرف مع الإصرار على دعم العراق خصوصا في تدريب القوات المسلحة.

من جانبه، شدد عبد المهدي على أن "الديمقراطية في العراق تنمو وتتطور وتنضج"، منوها بـ"التداول السلمي للسلطة الذي حرم منه البلد لعقود طويلة".

وأكد عبد المهدي، أن بلاده حققت انتصارات كبيرة في الحرب على القاعدة ثم داعش لكنه ما زال يخوض حربًا شرسة ضد بقايا الإرهاب، داعيًا الدول الصديقة إلى "مساندة العراق في حربه ضد الإرهاب ودعم اقتصاده لأنه لا يدافع عن أمن مواطنيه فقط إنما عن أمن العالم بأسره".