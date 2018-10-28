سوريا تعيد فتح متحف دمشق الوطني بعد 7 سنوات على إغلاقه (صور)

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دمشق (د ب أ)

أعادت الحكومة السورية اليوم الأحد، افتتاح المتحف الوطني بدمشق بعد سبع سنوات من إغلاقه، خوفاً من تعرض المتحف لعمليات تخريب وسقوط قذائف.

وقال وزير الثقافة السوري محمد الأحمد لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم: إن "إعادة افتتاح المتحف هو رسالة أمن وأمان لسوريا"، مشيرا إلى أنه تم إغلاق المتحف خوفاً من الأعمال الإرهابية والإجرامية.

وأضاف أن الحرب التي شنت على سوريا هدفها استهداف سوريا وحضارتها وكنوزها الاثرية والثقافية، وقد لحق ببعض المواقع الأثرية دمارًا كبيرًا جراء الأعمال الإرهابية والعصابات المسلحة.

وفي كلمة له خلال حفل افتتاح المتحف، رحب وزير الثقافة بعلماء الآثار الاجانب الذين جاؤوا ليعبروا عن تعاطفهم مع سوريا التي تعرض تراثها الاثري لتدمير وتخريب كبيرين على يد الجماعات الارهابية المسلحة .

وأكد الوزير على :" أهمية متحف دمشق الوطني الذي يعد أحد أكبر وأهم متاحف العالم ويحوي مقتنيات تمثل عصارة جهد السوريين وتوثق حضارتهم ، وهي شاهد حي على قدرتهم على العطاء والتشبث بالأرض ، وأن آثار بلادهم تتصف بالعالمية لأنها توثق لحضارات سوريا المتعاقبة التي أضاءت الطريق وأرست الأسس التي قامت عليها البشرية للتقدم والازدهار".

وأبدى مدير عام الآثار السورية السابق الدكتور مأمون عبد الكريم سعادته بافتتاح متحف دمشق الوطني ، قائلا :" عندما كنت مديرا عاما للاثار والمتحف أتخذت قرارا بإغلاق المتحف في عام 2012 خوفاً على المتحف من الاعمال الإرهابية وتحسباً لتجارب حصلت في العراق لذلك تم إغلاق جميع المتاحف السورية ونقل أكثر من 300 ألف قطعة آثرية ذات قيمة مهمة إلى دمشق ووضعها في أماكن امنة".

وأضاف عبد الكريم لـ (د. ب. أ) :" استطعنا تأمين الاثار في بلدة اجتاحتها حرب دمرت كل شيء البشر والحجر ".

وتابع: "ستكون سعادتي أكبر عندما تفتح كل المتاحف السورية أبوابها أمام الزوار (متحف الرقة ، ودير الزور ، وإدلب) وعودة كل المقتنيات الأثرية إلى تلك المتاحف التي هي مسجلة وموثقة".