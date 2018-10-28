مصرع 5 مدنيين بينهم طفلان في غارات التحالف الدولي على ريف دير الزور

دمشق (أ ش أ)

قصف طيران التحالف الدولي، مجددا قرية السوسة في ناحية البوكمال بريف دير الزور الشرقي، بحجة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، ما أدى إلى مصرع 5 مدنيين بينهم طفلان.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الأحد، عن مصادر محلية قولها: إن "طائرات تابعة للتحالف الدولي شنت غارة على قرية السوسة نحو 140 كم جنوب شرق مدينة دير الزور، ما أدى إلى استشهاد 5 مدنيين بينهم طفلان وأبوهما وأمهما وشخص خامس من سكان القرية، مع وقوع أضرار كبيرة في منازل الأهالي وممتلكاتهم".