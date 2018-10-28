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مصرع 5 مدنيين بينهم طفلان في غارات التحالف الدولي على ريف دير الزور

05:44 م الأحد 28 أكتوبر 2018
مصرع 5 مدنيين بينهم طفلان في غارات التحالف الدولي على ريف دير الزور

ارشيفية

دمشق (أ ش أ)

قصف طيران التحالف الدولي، مجددا قرية السوسة في ناحية البوكمال بريف دير الزور الشرقي، بحجة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، ما أدى إلى مصرع 5 مدنيين بينهم طفلان.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الأحد، عن مصادر محلية قولها: إن "طائرات تابعة للتحالف الدولي شنت غارة على قرية السوسة نحو 140 كم جنوب شرق مدينة دير الزور، ما أدى إلى استشهاد 5 مدنيين بينهم طفلان وأبوهما وأمهما وشخص خامس من سكان القرية، مع وقوع أضرار كبيرة في منازل الأهالي وممتلكاتهم".

هذا المحتوى من

Asha
غارات التحالف الدولي ريف دير الزور داعش الإرهاب مصرع مدنيين

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