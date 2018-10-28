حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري: بوتفليقة مرشحنا في الانتخابات الرئاسية المقبلة

الجزائر (أ ش أ)

أعلن جمال جمال ولد عباس الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني "الأفلان" الجزائري، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هو مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في أبريل 2019.

وقال ولد عباس خلال مراسم تنصيب محمد بو عبد الله رئيسا للكتلة البرلمانية للحزب اليوم الأحد: إن "الحزب دخل في مرحلة جديدة، ومرشحنا لرئاسيات 2019 هو عبد العزيز بوتفليقة".

وأضاف أن "الأفلان لن يختار أي مرشح بدل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يعتبر مرشحنا الوحيد لرئاسيات 2019".

وعن الأزمة الأخيرة في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية في البرلمان) أعرب ولد عباس عن سعادته بانتخاب معاذ بو شارب رئيسا للمجلس، مؤكدا أن هذا الاختيار يرسخ مبدأ تواصل عهد الأجيال وتسليم المشعل في ايدي آمنة.

وأضاف أن ما قام به النواب عمل شريف وموقفهم شرف الحزب والرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وتابع قائلا " الحزب نسي ما وقع في أروقة المجلس الشعبي الوطني لكن لم نمزقها"، مضيفا أن ما حدث هو مشكلة بين الرئيس السابق للمجلس السعيد بوحجة والنواب.

وأضاف أن "الحزب كشف الحقائق وأسقط الأقنعة، واكتشفت رجالا ونساء شرفاء، داعيا الجميع إلى نسيان ما حدث".