لافروف: انسحاب واشنطن من معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة المدى بات أمرًا واقعًا

موسكو (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن بلاده أصبحت تتعامل مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى على أنه أمر واقع، لافتا إلى أن موسكو تجهز إجابات على شكاوى واشنطن من التزام روسيا بهذه المعاهدة.

وقال لافروف - في تصريحات لقناة "روسيا ــ 1" اليوم الأحد -: "إن إعلان ترامب بات أمرا واقعا بالنسبة لموسكو، فقرار انسحاب واشنطن من هذه المعاهدة قد اتخذ ويجري تنفيذه".

وأضاف: "قبل أيام من إعلان نيتها الانسحاب من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى، سلمت الولايات المتحدة وزارة الخارجية الروسية قائمة تفصيلية من الاستفسارات بخصوص تنفيذ المعاهدة، والتي تشعر بالقلق حيالها".

وأشار إلى أن الخارجية الروسية أرسلت هذه الاستفسارات إلى وزارة الدفاع الروسية والجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة للنظر فيها، مؤكدا أن بلاده بدأت بالفعل العمل للرد على المخاوف والاستفسارات الأمريكية.. لافتا إلى أنه أثناء لقائه مع مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون مؤخرا طلب تسريع رد الولايات المتحدة على مقترح روسيا حول استئناف الحوار الاستراتيجي بين البلدين.. مضيفا " لقد طلبت من الولايات المتحدة الإعلان عن خططها للحد من الأسلحة بشفافية".