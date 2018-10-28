وزير الدفاع الأمريكي يدعو لتحقيق شفاف ونزيه في مقتل خاشقجي

القاهرة- (مصراوي):

دعا وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، الأحد، السلطات السعودية إلى إجراء تحقيق نزيه في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقال ماتيس إنه التقى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير على هامش مؤتمر "حوار المنامة 2018" في البحرين، السبت، وتأكّد منه أن السعودية حريصة على إجراء تحقيق شامل، ونزيه، وسريع لمعرفة كل ملابسات مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.

وأضاف لمجموعة صغيرة من الصحفيين المُرافقين في رحلته "بحثنا الأمر. كما تعلمون تحدثنا عن نفس الشيء وهو الحاجة إلى تحقيق شفاف وشامل وكامل".

وتابع أنه كان هناك "توافق كامل مع الجبير دون تحفظات على الإطلاق، قال إننا بحاجة لمعرفة ما حدث وكان متعاونا جدًا".

ووصف ماتيس ما حدث لخاشقجي بأنه "جريمة قتل أصبحت مسألة أمن قومي بالنسبة لدول الشرق الأوسط وليست فقط قضية حقوق إنسان".

وأكد على أن "عملية قتل خاشقجي تزعزع استقرار الشرق الأوسط في الوقت الذي تحتاج فيه المنطقة بشدة إلى الاستقرار.... تقاعس أي دولة عن الالتزام بالمعايير الدولية وحكم القانون يقوض الاستقرار الإقليمي في أكثر الأوقات احتياجًا إليه".

ووصل النائب العام السعودي إلى تركيا، الأحد، لاستكمال التحقيقات حول مقتل خاشقجي.

وأعلنت النيابة العامة في السعودية في بيان، الخميس، أن المعلومات التي قدمها الجانب التركي تفيد بأن قتل خاشقجي "تم بنيّة مُسبقة".

وشوهِد خاشقجي (59 عامًا) آخر مرة وهو يخطو داخل القنصلية في الثاني من أكتوبر الجاري. ونفت السعودية في بادئ الأمر التعرض له أو قتله مؤكّدة أنه "غادر المبنى دون أذى"، ردًا على توارد عدة تقارير صحفية نقلت عن مسؤولين أتراك قولهم إن "خاشقجي داخل القنصلية السعودية".

وبعد 18 يومًا من اختفاء كاتب مقالات الرأي لدى صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أعلنت السعودية أن "تحقيقاتها الأولية أظهرت أن نقاشًا أجراه مع 15 سعوديًا قابلوه أثناء تواجده في القنصلية، أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي ما أدى إلى وفاته".

وأوضحت أن التحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 سعوديًا، مُشددة على "محاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة".

ورفضت السعودية تسليم الـ18 شخصًا المُشتبه في ضلوعهم في قتل خاشقجي إلى تركيا. وقال الجُبير إن "هؤلاء الأشخاص مواطنون سعوديون وتم اعتقالهم في السعودية، والتحقيق معهم يتم في السعودية"، حسبما نقلت وكالة بلومبرج الأمريكية للأنباء .