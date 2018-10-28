وصف اليهود بأبناء الشيطان.. ما نعرفه عن مُنفذ هجوم المعبد اليهودي بأمريكا

كتبت- رنا أسامة:

يحاول المسؤولون الوقوف على شخصية المُشتبه به في تنفيذ هجوم إطلاق النار داخل معبد يهودي اسمه "شجرة الحياة" بولاية بنسلفانيا الأمريكية، بالاعتماد على منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي، حسبما ذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي).

وأُصيب المُشتبه به روبرت بورز (46 عامًا) بجروح خلال تبادل إطلاق النار مع قوات التدخل السريع الأمريكية، السبت، بعد شنّه هجومًا في المعبد اليهودي الواقع في مدينة بيتسبرج، الأمر الذي أوقع 11 قتيلًا، منهم 3 نساء و8 رجال.

وفيما يلي ترصد شبكة "سي إن إن" الأمريكية كل ما نعرفه حتى الآن عن المُشتبه به روبرت بورز:

أدلى بتصريحات معادية للسامية بعد القبض عليه

أدلى مُنفذ الهجوم المُشتبه به بتصريحات مناهضة لليهود، حسبما نقلت السي إن إن عن مسؤول إنفاذ القانون.

وقال بورز لضباط الشرطة بعد إلقاء القبض عليه إنه "يريد الموت لكل اليهود".

وأضاف خلال احتجازه وتلقّيه العناية الطبية أن "اليهود يقومون بأعمال إبادة جماعية ضد شعبه".

تواجد في المعبد اليهودي لمدة 20 دقيقة

خلال مؤتمر صحفي بعد ظهر السبت، قال مسؤولون إن المُشتبه به تواجد بالمعبد اليهودي لمدة 20 دقيقة. بعد الهجوم وبينما كان يُغادر المبنى، اشتبك بورز مع أحد ضباط إنفاذ القانون وتبادلا إطلاق النار، حسبما ذكر المسؤولون.

عاد المشتبه به بالداخل للاختباء من ضباط إنفاذ القانون. وقال مسؤولون إن بورز أُصيب بعدة طلقات نارية لكنه كان في حالة جيدة مساء السبت. ويُعتقد أنه تم إطلاق النار عليه من قّبل أفراد الشرطة.

غير معروف لقوات إنفاذ القانون الأمريكية

قال بوب جونز، الوكيل الخاص لمكتب التحقيقات الفيدرالي في بيتسبيرج: "حتى الآن، لا نعلم إن كان بورز معروفا بين قوات إنفاذ القانون قبل اليوم". وفي حين لا يزال دافع الهجوم مجهولًا، يعتقد المسؤولون أن بورز أقدم على هذا الفعل من تلقاء نفسه بدون تحريض من أحد.

وقال جونز إنه في حين أن الدافع المزعوم لـ "باورز" غير معروف، يعتقد المسؤولون أنه تصرف بمفرده.

لديه رخصة سارية لحمل الأسلحة النارية

يمتلك بورز رخصة سارية لحمل الأسلحة النارية. وقال مسؤول تنفيذي مُطلع على التحقيقات للشبكة الأمريكية إن المُشتبه به أجرى ما لا يقل عن 6 عمليات شراء لسلاح ناري معروف منذ 1996.

في 29 سبتمبر الماضي، نشر بورز صورًا لأسلحته على حسابه على الموقع الالكتروني Gab.com، وهو مِنصة أُطلقت في 2016 كبديل لموقع تويتر، تُعرّف نفسها على أنها "شبكة اجتماعية تفتح المجال لحرية التعبير والتدفق الحر للمعلومات عبر الإنترنت، وترفع شعار: الكُل مُرحّب به".

وقال مكتب الـ"إف بي آي" إنه "تم العثور على بندقية وثلاثة مسدسات في موقع الهجوم".

انتقد اليهود على مساعدة قوافل المهاجرين

على حسابه على موقع "جاب" الالكتروني، زعم بورز أن اليهود كانوا يساعدون في عمليات نقل أفراد من قوافل المهاجرين. ونشر مقطع فيديو يُزعم أنه لمنظمة المساعدة اليهودية للاجئين (هايس) تنقل أفرادًا على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وفي منشور آخر، شبّه بورز الجهود الشاملة التي تُبذلها الجماعات اليهودية للدفاع عن اللاجئين بـ"السِم المدسوس في العسل" أو "الشر المُغلّف بالسكر".

وصف المهاجرين بـ"الغزاة"

وفقًا لمنشوراته، يعتقد بورز أن أولئك المهاجرين كانوا عنيفين لأنهم كانوا يحاولون الفرار من البلاد التي تشهد أعلى مستويات العنف. ووصفهم مرارًا وتكرارًا بأنهم "غُزاة" في منشوراته على موقع "جاب" الالكتروني.

في أحد المنشورات قبل 6 أيام من الهجوم، كتب بورز: "لقد لاحظت تغييرًا فبعد أن كان يصفهم الناس بأنهم (غير شرعيين) أصبحوا الآن يدعونهم (غُزاة). أحب هذا".

وفي أحد منشوراته، وصف شخصًا دافع عن اليهود في إحدى التعليقات بأنه "مخادع، نجح بالإفلات من المحارق"، كما أنه اعتاد على تشجيع من ينكرون "الهولوكوست"، وكتب في وقت سابق أن "اليهود أبناء الشيطان".

حسابه يحمل منشورات معادية للسامية

اعاد نشر عدد من المنشورات على حساباته على التواصل الاجتماعي تدعو اليهود إما إلى الخروج أو المغادرة.

في بيان الكتروني نُشر على الانترنت بعد الهجوم، قال موقع جاب إنه "يستنكر بشكل قاطع ويُدين كافة أعمال الإرهاب والعنف"، مؤكدًا أن الغاية من الشبكة الاجتماعية بسيطة وتتمثل في الدفاع عن حرية التعبير والحرية الفردية على الانترنت لجميع الأفراد".

وذكرت أنها اشتيهت في حساب بورز، وأجرت نسخًا احتياطيًا لبياناته، ثم علّقت الحساب واتصلت بمكتب الاتحاد الفيدرالي.

دائم النقد لترامب في منشوراته

من بين العديد من المنشورات المعادية للسامية على حسابه على مِنصة التواصل الاجتماعي، كان ينتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكونه مُحاطًا بالكثير من اليهود.

وقبل يومين من الهجوم، كتب بورز فيما يحمل إهانة في طيّاته: "ترامب يتعولم وليس قوميًا".

قال إنه لم يُصوّت لصالح ترامب في الانتخابات

قبل نحو 4 ساعات من هجوم إطلاق النار، علّق بورز في منشور قائلًا إنه "لم يُصوّت للرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

ويشتكي يهود الولايات المتحدة من تعاظم قوة معاداة السامية، منذ وصول ترامب إلى سُدة الحكم.

تاريخ في النقل الشاحنات

قال أحد مسؤولي إنفاذ القانون المُطلع على التحقيقات الجارية، للشبكة الأمريكية إن بورز يحمل رخصة قيادة تجارية ولديه تاريخ في عمليات نقل بضائع بالشاحنات.

التهم تتضمن جرائم كراهية

يواجه بورز 29 تهمة، بينها 11 تهمة باستخدام سلاح ناري لارتكاب جرائم قتل، وباقي التهم تندرج في إطار جرائم الكراهية.

وقال المدعي الأمريكي سكوت دبليو برادي، في بيان، إن "جرائم العنفد التي يواجهها بورز تستند إلى قوانين الحقوق المدنية الفيدرالية التي تحظر جرائم الكراهية".