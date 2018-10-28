مهاجم المعبد اليهودي في بنسلفانيا: اليهود يرتكبون "إبادة جماعية"

كتبت - سارة عرفة:

قال المشتبه به في إطلاق نار جماعي في معبد يهودي في بنسلفانيا إن اليهود يرتكبون إبادة جماعية وأنه يرغب في موتهم جميعا، بحسب وثيقة اتهام كشف عنها النقاب في وقت مبكر الأحد - بحسب اسوشيتد برس.

وكان مسلح يدعى روبرت جريجوري باورز، 46 سنة، اقتحم المعبد اليهودي "تري أوف لايف" أو (شجرة الحياة) في بيتسبرج خلال أداء صلوات السبت وهو يصيح "لابد أن يموت جميع اليهود" وأطلق النار على المصلين، قبل إلقاء القبض عليه.

قتل الرجل ثمانية رجال وثلاث نساء داخل المعبد، إضافة إلى إصابة ستة بينهم أربعة رجال شرطة.

نكست الأعلام في البيت الأبيض وعدد من الأبنية الحكومية في الولايات المتحدة، حدادا على ضحايا الجريمة التي وُصفت الجريمة بأنها أسوأ هجوم معاد للسامية في تاريخ الولايات المتحدة المعاصر.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية السبت أن "رجلا أبيض البشرة بلحية ممتلئ الجسم" رهن الاعتقال وأن المسلح دخل المبنى وهو يصرخ "لا بد أن يموت جميع اليهود".

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن الوثيقة أن الاتصالات بالشرطة جاءت من المعبد بعد العاشرة صباح السبت بتوقيت شرق الولايات المتحدة، "إنهم يتعرضون لهجوم."

وقال باورز لأحد الضباط أثناء علاجه من جروح أصيب بها أنه "رغب في موت كل اليهود وأنهم أيضا (اليهود) يرتكبون إبادة جماعية ضد شعبه."

وقال ويندل هيسريتش، مدير السلامة العامة في بيتسبرج، في مؤتمر صحفي بالقرب من موقع الحادث "إنه مشهد مروع للغاية... أحد أسوأ مشاهد الجريمة التي رأيتها على الإطلاق. هذا (الحادث) يقع في نطاق جرائم الكراهية".

وأضاف أنه لا يوجد تهديد للسكان حاليا وأن مطلق النار اقتيد إلى مستشفى. وسيقود مكتب التحقيقات الاتحادي التحقيق في الهجوم.

ويواجه منفذ الهجوم، روبرت باورز، البالغ من العمر 46 عاما، تهما بارتكابه نحو 29 جريمة من ضمنها استخدام سلاح ناري للقتل. وقال المدعي العام الفيدرالي، إنه سيوجه لباورز تهمة تنفيذ جريمة كراهية، ما يعني أن عقوبته قد تصل إلى الإعدام.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واقعة إطلاق الرصاص في المعبد اليهودي بأنها عمل شرير من أعمال القتل الجماعي وشر محض ودعا الأمريكيين للتسامي فوق مشاعر الكراهية ونبذ الانقسامات.

وأضاف ترامب في تجمع انتخابي بولاية إنديانا أن معاداة السامية "ينبغي إدانتها ومواجهتها في كل مكان وأي مكان تظهر به".