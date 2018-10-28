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روسيا تنشر منظومات تشويش الكتروني على حدود الناتو

02:08 م الأحد 28 أكتوبر 2018
روسيا تنشر منظومات تشويش الكتروني على حدود الناتو

الجيش الروسي

موسكو - (د ب أ):

نشر الجيش الروسي أحدث مجمعات للتشويش الإلكتروني "سمرقند"، في عدة اتجاهات استراتيجية في البلاد، بما فيها مقاطعة كالينينجراد في أقصى غربي روسيا على الحدود مع ألمانيا، طبقا لما ذكره موقع "روسيا اليوم" اليوم الاحد.

فقد تم نشر ما لا يقل عن 13 منظومة من طراز "سمرقند".

ونشر الجيش هذه الوسائط في مقاطعات أرخانجلسك وكالينينجراد وموسكو ومورمانسك ونيجني نوفجورود وفي إقليمي كراسنودار وبريموريه وجمهورية بيلاروس، كما نشرها في المنشآت البحرية التابعة للأسطول الروسي.

الجيش الروسي موسكو روسيا الناتو منظومات تشويش الكتروني

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