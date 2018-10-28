الخارجية الفلسطينية تدين "العمل الإرهابي" الذي استهدف كنيسا يهوديا في بنسلفانيا

رام الله - (د ب أ):

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الأحد "العمل الإرهابي" الذي استهدف أمس كنيسا يهوديا في ولاية بنسلفانيا الأمريكية.

وأدانت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية(وفا)، استهداف أماكن العبادة "من قبل هؤلاء الإرهابيين الذين يحملون عقيدة فاشية بنيوية متعفنة، مبنية على تفوق العرق الأبيض وهيمنته". واعتبرت أن "هذا النوع من الإرهاب هو الأخطر لأنه يتواجد داخل المجتمع ويستهدف كل من يختلف معه شكلا أو عرقا أو دينا أو نهجا".

وأكدت الوزارة على "التضامن مع الشعب الأمريكي الذي يتعرض باستمرار لهذه الظاهرة الإرهابية".

وحذرت الوزارة "من مخاطر ونتائج ثقافة الكراهية والتطرف والعنصرية وإنكار الآخر والاستعمار، وتدعو المسؤولين والقادة الدوليين ومنظمات المجتمع المدني وصناع الرأي العام إلى تكثيف الجهود وتنسيقها في مواجهة الإرهاب ومنظماته ومصادره، والانحياز التام للسلام والسلم الأهلي وثقافتهما".

وأسفر حادث إطلاق النار الذي استهدف معبدا يهوديا في مدينة بيتسبيرج بولاية بنسلفانيا أمس عن مقتل 11 شخصا.