رئيس الوزراء العراقي يطالب بتأمين الحدود بشكل كامل مع سوريا

بغداد - (د ب أ):

طالب رئيس الوزراء العراقي الجديد عادل عبد المهدي اليوم الأحد بتأمين الحدود بشكل كامل مع سوريا.

وقال عبد المهدي رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية خلال زيارته لمقر قيادة العمليات المشتركة، إن "ساحة الإرهاب مع سوريا مشتركة بالنسبة للعدو وعلينا تأمين حدودنا بشكل كامل" .

وشدد على أهمية "استمرار الجهود والحيطة والحذر والاستمرار بتتبع الخلايا الارهابية وتأمين الحدود باعتبار أن ساحة الارهاب مع سوريا مشتركة بالنسبة للعدو وعلينا تأمين حدودنا بشكل كامل" .

وتسعى قوات عراقية من الجيش والشرطة والحشد الشعبي بالتعاون مع قوات التحالف الدولي إلى ضبط الحدود العراقية السورية ومنع عناصر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) من الدخول إلى العراق أو الخروج من أراضيه في عملية عسكرية متواصلة منذ أشهر للقضاء على فلول التنظيم.