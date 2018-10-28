ليبيا تقاطع بطولة الدوحة للرماية بسبب دعم قطر للإرهاب

القاهرة - مصراوي:

أعلن الاتحاد الليبي العام للرماية في بيان صادر له قبل أيام، مقاطعته البطولة العربية الرابعة عشرة للرماية والتي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة الشهر المقبل ما بين 15 و24 نوفمبر، بسبب دعم السلطات القطرية للإرهاب في ليبيا.

وقال رئيس الاتحاد الليبي للرماية عادل قريش في رسالة لرئيس الاتحاد العربي إن لعبة الرماية في ليبيا تعاني منذ ما يزيد عن أربع سنوات من ظروف قاهرة بسبب تدهور الوضع الأمني والاقتصادي نتيجة الحرب الدائرة والتي كانت بدعم وتمويل من قطر بالأدلة الدامغة، مضيفًا أن سلطات الدوحة تسعى لصرف الأنظار بعيداً عن ممارساتها عبر بوابة الرياضة.

وقال: "النظام القطري يراهن هذه الأيام على طي صفحة دعمه الإرهاب بفعل النسيان أو القيام بأدوار أخرى لجذب الأنظار إليه وتغيير الصورة الذهنية عنه وهو ما كان، إذ هداه مستشاروه إلى الرجوع من بوابة الرياضة باعتبارها الأشهر والأقدر على لفت الأنظار وإشغال الناس عن بشاعة جرائم النظام القطري".

إلى ذلك، أوضح أن الاتحاد الليبي للرماية ليس ضد الشعب القطري، قائلاً: "نحن لسنا على خلاف مع أشقائنا بالاتحاد القطري للرماية أو الشعب القطري الشقيق، ونعلم جيداً بأننا نخالف الميثاق الأولمبي ونتحمل كل المسؤولية عن ذلك".