أمريكا تدشن قيادة جديدة للدفاع الصاروخي في اليابان

طوكيو - (د ب أ):

من المقرر أن تقيم القوات الامريكية في اليابان قيادة جديدة لوحدة دفاع للصواريخ الباليستية تابعة للجيش الامريكي في الدولة الاسيوية وبدأت نشر أفرادها، طبقا لما ذكرته وكالة "جي.جي.برس" اليابانية للانباء اليوم الاحد.

وتهدف الخطوة على ما يبدو لمواجهة تهديدات من كوريا الشمالية، التي مازالت تحتفظ بصواريخ باليستية، بالاضافة إلى تهديدات من الصين، التي تمضي في نشر صواريخ، قادرة على الوصول إلى البر الرئيسي الامريكي وقواعد عسكرية أمريكية في اليابان.

وستقام قريبا مراسم بمناسبة تشكيل القيادة الجديدة في مستودع ساجامي العام، التابع للجيش في مدينة ساجاميهارا بمقاطعة كاناجاوا، جنوب طوكيو.

وذكرت مصادر في وزارة الدفاع اليابانية والقوات الامريكية في اليابان أن أفراد القيادة الجديدة ينتمون إلى لواء مدفعية، الدفاع الجوي الـ38 ، التابع للجيش الامريكي.

وبدأوا الانشطة في اليابان في 16 أكتوبر.

ومن المرجح أن تكون القيادة الجديدة مسؤولة عن توجيه العمليات، التابعة لوحدات الرادارات إكس-باند، التابعة للجيش في مدينة تسوجارو بمقاطعة أوموري بشمال شرق اليابان، ومدينة كيوتانجو بمقاطعة كيوتو غرب البلاد.