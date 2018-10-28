رئيس باكستان ينفى ما تردد عن تواجد طائرة إسرائيلية في المجال الجوي الباكستاني

إسلام آباد - (د ب أ):

نفى رئيس باكستان عارف ألفي اليوم الأحد التقارير التي أفادت بأن طائرة إسرائيلية هبطت في العاصمة إسلام آباد، حيث أن ما تردد عن بقاء الطائرة لمدة عشر ساعات في العاصمة أثار غضبا في صفوف المعارضة التى طالبت بتوضيح للأمر.

وذكرت قناة جيو الباكستانية أن الرئيس قال قبل مغادرته إلى تركيا، في زيارة تستمر يومين" التقارير بشأن تواجد طائرة إسرائيلية في باكستان ليس لها أساس من الصحة. نحن لا نقيم أي علاقات مع إسرائيل".

وأدلى الرئيس بهذه التعليقات عقب أن أخفق مسؤولان حكوميان، بينهما وزير الخارجية شاه محمود قريشي، في إرضاء المعارضة.

ودفع ما تردد عن تواجد طائرة إسرائيلية في باكستان المعارضة لشن مزيد من الهجوم على حكومة رئيس الوزراء عمران خان، التي تفقد بالفعل شعبية بسبب القرارات الصعبة التي تهدف لمواجهة الأزمة الاقتصادية، وشملت السعي للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

يشار إلى أن باكستان لا تعترف بإسرائيل ولا تربطها بها علاقات دبلوماسية، لذلك من غير المرجح أن تهبط طائرة إسرائيلية في إسلام آباد.

أفادت وسائل إعلام محلية أن الجدل بدأ عندما كتب افي شارف، مدير تحرير النسخة الانجليزية من صحيفة هآرتس الإسرائيلية، تغريدة قال فيها إن طائرة إسرائيلية توجهت إلى إسلام آباد قادمة من تل آبيب، وبقيت عشر ساعات في العاصمة الباكستانية الأربعاء الماضي.

وقال برويز جورج المتحدث باسم هيئة الدفاع المدني" الشائعات بشأن هبوط طائرة إسرائيلية في باكستان لا أساس لها من الصحة".