اجتماعات لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم وسط مقاطعة من عدة فصائل معارضة

رام الله - (د ب أ):

يبدأ المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في مدينة رام الله دورة اجتماعات له اليوم الأحد وسط مقاطعة واسعة من فصائل فلسطينية معارضة.

ويعد المجلس المركزي ثاني أكبر مؤسسات منظمة التحرير ويعقد دورة اجتماعات هي الثانية له منذ مطلع العام الجاري بعد أن كان اجتمع في يناير الماضي.

وتعقد الاجتماعات برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي من المقرر أن يلقي خطابا في افتتاح الاجتماعات التي تستمر ليومين.

وأعلنت الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين والمبادرة الوطنية الفلسطينية مقاطعتهم لاجتماعات المجلس المركزي احتجاجا على عدم تنفيذ قراراته السابقة بشأن إعادة تحديد العلاقة مع إسرائيل.

كما تقاطع حركتا حماس والجهاد الإسلامي وكلاهما خارج منظمة التحرير الاجتماعات المذكورة.

وأعلن عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة واصل أبو يوسف لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن النصاب القانوني متوفر لاجتماعات المجلس المركزي الذي يبلغ عدد أعضائه 141 عضوا.

وأكد أبو يوسف على أهمية اجتماعات اليوم بـ "النظر إلى حجم التحديات الكبيرة التي تواجه القضية الفلسطينية في مواجهة صفقة القرن الأمريكية والتغول الإسرائيلي ضد الحقوق الفلسطينية".

وذكر أبو يوسف أنه سيتم البحث جديا في آليات لوضع حد للانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007.

وكان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون صرح بأن الهدف من عقد دورة اجتماعات المجلس المركزي يتمحور حول وضع آليات تنفيذية للقرارات الصادرة عن المجلس الوطني في دورته الأخيرة بشأن إعادة تحديد العلاقة مع إسرائيل.

ويهدد الفلسطينيون بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل وسحب الاعتراف بها مؤقتا لحين اعترافها بدولة مستقلة لهم على الحدود المحتلة منذ عام 1967.