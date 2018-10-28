البرازيليون يصوتون لانتخاب رئيس جديد

ريو دي جانيرو- (د ب أ):

يستعد البرازيليون للتصويت، ​اليوم الأحد في انتخابات إعادة تعد الأكثر استقطابية في البلاد منذ عقود مما قد يمنح عملاق أمريكا الجنوبية رئيسا شعبويا يمينيا متطرفا.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته شركة "داتافولها" يوم السبت أن قائد الجيش السابق والمشرع جاير بولسونارو 63 عاما، سيحصل على نسبة 55% من الأصوات بينما سيحصل منافسه اليساري فيرناندو حداد على 45 %.

كما أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة "إيبوب" ، تم نشره في نفس الوقت، أن بولسونارو سيحصل على نسبة 54 % و بينما سيحصل حداد على نسبة 46%.

وتراجع بولسونارو عما كان عليه في استطلاعات رأي سابقة مما زاد من احتمال أن يحقق حداد 55 عاما، نصرا مفاجئا.

ومن المقرر ان تفتح مراكز الاقتراع أبوابها اليوم في الساعة الثامنة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي (11 بتوقيت جرينتش) وتغلق في الساعة الخامسة مساء .